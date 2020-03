Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) The passage is from the book "My posthumous adventures". The book is written by Yulia Voznesenskaya in 2007.This text about secret of deat...

Английский язык

Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) The passage is from the book "My posthumous adventures". The book is written by Yulia Voznesenskaya in 2007.This text about secret of death. It is the story the parable which is artly describing about what waits for us after death. The author begins the story with the people directing on searches of the world of "beyond". The author thinks that to the hero spiritual truth opens. The main character was called Anna. In the text it to be said that the death is a gift of God to people. It is gift of his mercy and compassion. In the conclusion the grief covers the hero in thought, but he dies when still there was an opportunity to live, but he has lost her. I found the text too hard to understand. ------------------------------------------------------------ Это отрывок из книги «Мои посмертные приключения». Книга написана Юлией Вознесенской в 2007 году. Этот текст о тайне смерти. Это - история притча, которая художественно описывает о том, что ждет нас после смерти. Автор начинает рассказ с людей, устремляющихся на поиски мира «потустороннего». Автор думает, что герою открывается духовная правда. Главную героиню звали Анна. В тексте говориться что смерть – это дар Бога людям. Это дар Его милосердия и сострадания. В заключении горе покрывает героя в мысли, но он умирает, когда еще была возможность жить, но он потерял ее. Я считаю текст слишком трудным для понятия.

