Как по англиски пишится настя свит 1600
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Как по англиски пишится настя свит 1600
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Гость:
Nastya Sweet sixteen hundred (Nastya Sweet 1600)
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