от рулона ткани отрезали одну четвертую часть потом отрезали одну четвертую част?? ткани от оставшейся части Какая часть ткани осталось?

Математика

от рулона ткани отрезали одну четвертую часть потом отрезали одну четвертую част?? ткани от оставшейся части Какая часть ткани осталось?

Автор: Гость