1)Почему современники назвали Ярослава Мудрым? 2)как управлялось Древнерусское г??сударство при Ярослав Мудрым? Какие изменения произошли в управлении страной по сравнению с предствующим периодом?
История
1)Почему современники назвали Ярослава Мудрым? 2)как управлялось Древнерусское г??сударство при Ярослав Мудрым? Какие изменения произошли в управлении страной по сравнению с предствующим периодом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ярослав был грамотным и образованным человеком. Он покупал за границей много книг, читал их, хорошо знал Библию. За это он и получил прозвище. 2) 1. Высшая власть принадлежала киевскому князю. 2. Киевский князь издавал законы, был высшим судьей. 3. Ярослав создал свод законов Древнерусского государства-" Русской Правды" 3. Изменения. 1. Избрание первого русского митрополита Илариона. 2. Окончательный разгром печенегов. 3. Расширение территорий.
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