Поиогите пожалуйста ,представьте в виде квадрата или куба некоторого одночлена:
Алгебра
Поиогите пожалуйста ,представьте в виде квадрата или куба некоторого одночлена:
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Гость:
(0,2u^5v)^3 ....................................
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