Дама это предмет или нет
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Дама это предмет или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дама это существительное а существительное обозначает предмет то есть дама это предмет
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