Замикаючі клітини листка розташовані в тканині а)покривній б)стовпчастій в)гу??частій г)основній

Биология
Замикаючі клітини листка розташовані в тканині а)покривній б)стовпчастій в)гу??частій г)основній
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) саме в епідермісі (покривній)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Сделай вывод в похожей ситуации я, современный человек, постараюсь.......
Ответить
Английский язык
Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) The passage is from the book "My posthumous adventures". ...
Ответить
Математика
Сравнить дробь 9\13 и 9\15
Ответить
Математика
Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на координатной плоскости ??очки P(2;1); N(-4;0); E(0;3); К(-3,5;0,5); М(5;0); Н(0;-6)
Ответить
Алгебра
Поможіть хто може -алгебра 9 клас
Ответить