Замикаючі клітини листка розташовані в тканині а)покривній б)стовпчастій в)гу??частій г)основній
Биология
Замикаючі клітини листка розташовані в тканині а)покривній б)стовпчастій в)гу??частій г)основній
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) саме в епідермісі (покривній)
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