Через сколько метров проведены горизонтали на карте? 1) через 1 м 2) через 2,5 м 3) ??ерез 5 м 4) через 5,5 м объясните пожалуйста как это определять
География
Через сколько метров проведены горизонтали на карте? 1) через 1 м 2) через 2,5 м 3) ??ерез 5 м 4) через 5,5 м объясните пожалуйста как это определять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя через 5 м. потому что от отметки 150 до горы Голой 2 горизонтали. уменьшаем 163,9м до целого десятичного числа это 160. 160-150=10 10/2 горизонтали=5м. проверь на примере с родником 150-5=145, затем сам родник 143,0м. а вообще зависит от масштаба карты и стандарт расстояния между горизонталями такой:2,5 м — на карте масштаба 1:10 000, 5 м—1:25 000, 10 м —1:50 000 20 м — 1:100 000, 40 м —1:200000. 50 м - 1 :500 000 и 1 : 1 000 000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лабораторная работа на тему Закон Архимеда и гидростатическое взвешвание. 1) Я измерила динамометром вес гири (P=1H) 2) Я измерила вес гири, оп...
Математика
Три брата получили в наследство от деда акции нефтяной компании, которые были раз??елены между ними в отношении 5:6:7. Если бы это же количество ак...
Математика
Математика