Три окружности ,имеющие радиусы 1, 2 и 3 попарно касаются друг друга внешним образом. Найдите радиус окружности, проходящей через центры данных окружностей
Геометрия
Три окружности ,имеющие радиусы 1, 2 и 3 попарно касаются друг друга внешним образом. Найдите радиус окружности, проходящей через центры данных окружностей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник, вершины которого - центры этих окружностей имеет стороны 1+2=3, 1+3=4, 2+3=5, т.е. он - прямоугольный. Значит, радиус окружности, описанной около него равен половине гипотенузы, т.е. 5/2.
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