Чем занимаются следующие представители профессий? Телеграфист- Коммивояжёр- Лоцман- Кастелянша- Пекарь- Переплётчик- Фитодизайнер- Провизор- Помогите , пожалуйста!

Обществознание
Чем занимаются следующие представители профессий? Телеграфист- Коммивояжёр- Лоцман- Кастелянша- Пекарь- Переплётчик- Фитодизайнер- Провизор- Помогите , пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телеграфист-работает на телеграфных аппаратах Коммивояжёр- выступает посредником между продавцом товара и покупателем Лоцман-капитан-судоводитель Кастелянша-содрудница,которая охраняет и выдаёт бельё. Пекарь-специалист по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий. Переплётчик-специалист по переплётному делу; тот, кто занимается переплетением, переплётными работами. Фитодизайнер-составляет гармоничные композиции из живых растений. Провизор-это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов.
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