Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)
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Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он каков?-растреЯН,в данном случае в слове растерянный-растерян-корень,вторая н-суффикс,а ый-окончание.Ответ:первая н входит в корень слова,а вторая -это суффикс.
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