Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)

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Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)

Автор: Гость