Глаголы побледнеет и покраснеет разобрать по составу?

Русский язык
Глаголы побледнеет и покраснеет разобрать по составу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побледнеет: бледн-корень по-приставка е-суффикс ет-окончание побледне-основа Покраснеет: по-приставка красн-корень е-суффикс ет-окончание покрасне-основа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему с лове "растерянный" две буквы "н", понимаю, уже задолбала спрашивать, но всё же помогите пожалуйста)
Ответить
Математика
Математика 5 класс решите
Ответить
Обществознание
Чем занимаются следующие представители профессий? Телеграфист- Коммивояжёр- Лоцман- Кастелянша- Пекарь- Переплётчик- Фитодизайнер- ...
Ответить
Английский язык
Помогите плииз номер 6
Ответить
Геометрия
Три окружности ,имеющие радиусы 1, 2 и 3 попарно касаются друг друга внешним образом. Найдите радиус окружности, проходящей через центры данных окр...
Ответить