Глаголы побледнеет и покраснеет разобрать по составу?
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Глаголы побледнеет и покраснеет разобрать по составу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побледнеет: бледн-корень по-приставка е-суффикс ет-окончание побледне-основа Покраснеет: по-приставка красн-корень е-суффикс ет-окончание покрасне-основа
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