Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яб??ок и еще пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок. После этого у него осталось одно яблоко. Сколько яблок мама оставила сы...

Математика

Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яб??ок и еще пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок. После этого у него осталось одно яблоко. Сколько яблок мама оставила сыну? Подробно опишите плиз и заранее огромное спасибо )))

Автор: Гость