Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яб??ок и еще пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок. После этого у него осталось одно яблоко. Сколько яблок мама оставила сы...
Математика
Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яб??ок и еще пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок. После этого у него осталось одно яблоко. Сколько яблок мама оставила сыну? Подробно опишите плиз и заранее огромное спасибо )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если осталось одно яблоко , то это половина того что он съел 1+1=2 во второй день Мы получили половину второго , но там ещё половинка значит 2+2+0,50=4 с половиной
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