Мама собрала 8 корзинок вишни по 3 килограмма в каждой корзинки из 14 килограмм она ??варила варенье сколько килограммов вишни осталось

Математика

Мама собрала 8 корзинок вишни по 3 килограмма в каждой корзинки из 14 килограмм она ??варила варенье сколько килограммов вишни осталось

Автор: Гость