Мама собрала 8 корзинок вишни по 3 килограмма в каждой корзинки из 14 килограмм она ??варила варенье сколько килограммов вишни осталось
Математика
Мама собрала 8 корзинок вишни по 3 килограмма в каждой корзинки из 14 килограмм она ??варила варенье сколько килограммов вишни осталось
Ответ(ы):
Гость:
3*8=24(кг)всего собрала мама 24-14=10 (кг) осталось вишни после варки варенья ответ:10 кг вишни
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