Спиши текст, вставляя нужные буквы. Найди слова с орфограммой написание ЧА-ЩА под ??дарением. Покажи с помощью значков, (приставка, корень, суффикс, окончание,) в какой части слова находится эта орфограмма. В лесной чаще дымил...
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Спиши текст, вставляя нужные буквы. Найди слова с орфограммой написание ЧА-ЩА под ??дарением. Покажи с помощью значков, (приставка, корень, суффикс, окончание,) в какой части слова находится эта орфограмма. В лесной чаще дымился снежок. На голой верхушке дуба шуршали ржавые листья. Тростник у замерзшего ручья качался, скрипел, переливался снежным бисером инеем. Засинели ранние сумерки. Под широкой, с лапами до земли, ёлкой сидел старый леший, сосал ледяную сосульку, посматривал сквозь мохнатый снежный шатёр ветвей и зевал. Ворона над головой закопошилась, снег крылом задела, полетела вниз холодная вата, прямо лешему на нос. Нигде покоя не найдёшь! Выпиши из текста три прилагательных, три существительных и три глагола с орфограммой безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением. Рядом напиши проверочные слова. Выпиши родственные слова. Выдели в них корень. Подчеркни чередование согласных в корнях слов, видимое на письме. Глагол в рамке (дымился) запиши в начальной форме без частицы ся. Покажи, от основы какого слова он был образован. Образуй от этой же основы существительное и прилагательное. Проверь себя по словарю.
Ответ(ы):
Гость:
В лесной чаще (орфограмма в корне чащ) дымился снежок. На голой верхушке дуба шуршали ржавые листья. Тростник у замерзшего ручья качался, скрипел, переливался снежным бисером инеем. Засинели ранние сумерки. Под широкой, с лапами до земли, ёлкой сидел старый леший, сосал ледяную сосульку, посматривал сквозь мохнатый снежный шатёр ветвей и зевал. Ворона над головой закопошилась, снег крылом задела, полетела вниз холодная вата, прямо лешему на нос. Нигде покоя не найдёшь! Выпиши из текста три прилагательных, три существительных и три глагола с орфограммой безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением. Рядом напиши проверочные слова. Прилагательные: лЕсное – лЕс, лЕдяную – лЁд, хОлодный –хОлод. Существительные: снЕжок – снЕг, вЕрхушке – вЕрх, вЕтвей – вЕтвь. Глаголы: кАчался – кАчка, скрИпел – скрИп, засИнели – сИнь. Выпиши родственные слова. Выдели в них корень. Снежок, снежным, снежный, снег (корни снеж и снег). Подчеркни чередование согласных в корнях слов, видимое на письме. СнеГ-снеЖок. Глагол в рамке (дымился) запиши в начальной форме без частицы ся. Покажи, от основы какого слова он был образован. Образуй от этой же основы существительное и прилагательное. Проверь себя по словарю. Дымился – ДЫМИТЬ, основа слова дым. Существительное: ДЫМ. Прилагательное: ДЫМНЫЙ
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