Спиши текст, вставляя нужные буквы. Найди слова с орфограммой написание ЧА-ЩА под ??дарением. Покажи с помощью значков, (приставка, корень, суффикс, окончание,) в какой части слова находится эта орфограмма. В лесной чаще дымил...

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Спиши текст, вставляя нужные буквы. Найди слова с орфограммой написание ЧА-ЩА под ??дарением. Покажи с помощью значков, (приставка, корень, суффикс, окончание,) в какой части слова находится эта орфограмма. В лесной чаще дымился снежок. На голой верхушке дуба шуршали ржавые листья. Тростник у замерзшего ручья качался, скрипел, переливался снежным бисером инеем. Засинели ранние сумерки. Под широкой, с лапами до земли, ёлкой сидел старый леший, сосал ледяную сосульку, посматривал сквозь мохнатый снежный шатёр ветвей и зевал. Ворона над головой закопошилась, снег крылом задела, полетела вниз холодная вата, прямо лешему на нос. Нигде покоя не найдёшь! Выпиши из текста три прилагательных, три существительных и три глагола с орфограммой безударный гласный в корне слова, проверяемый ударением. Рядом напиши проверочные слова. Выпиши родственные слова. Выдели в них корень. Подчеркни чередование согласных в корнях слов, видимое на письме. Глагол в рамке (дымился) запиши в начальной форме без частицы ся. Покажи, от основы какого слова он был образован. Образуй от этой же основы существительное и прилагательное. Проверь себя по словарю.

Автор: Гость