Какие птицы плотоядные и растительноядные и всеядные
Биология
Какие птицы плотоядные и растительноядные и всеядные
Ответ(ы):
Гость:
Плотоядные: мухоловка,хохотунья Растительноядные:иволга соловей крячка речная.Всеядные:синица;баклан
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