Помогите сделать таблицу очень срочно природные зоны евразии: 1природная зона 2т??п почвы 3растительный мир

География
Помогите сделать таблицу очень срочно природные зоны евразии: 1природная зона 2т??п почвы 3растительный мир
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот на фото смотри может нашёл хоть что-то) мне когда то помогло)
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