Сумма двух чисел равна произведению тех же чисел Может ли так быть? Приведи примеры
Математика
Сумма двух чисел равна произведению тех же чисел Может ли так быть? Приведи примеры
Ответ(ы):
Гость:
2+2=4 или 2*2 =4 ВСЕ ВРОДЕ
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