За неделю израсходовали 5 кг картофеля , каждый день поровну.сколько кг картофеля ??асходовали каждый день.ПЛИЗ действием объясните плиз

Математика
За неделю израсходовали 5 кг картофеля , каждый день поровну.сколько кг картофеля ??асходовали каждый день.ПЛИЗ действием объясните плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну, в неделе 7 дней. 1) 7:5 = 1,4 (кг) - каждый день. Ответ: 1,4 кг расходовали каждый день за неделю
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