Х:20=40*3 210:х=420:6 Х*110=110 480:х=480 Х-260=0 У+0=300
Математика
Х:20=40*3 210:х=420:6 Х*110=110 480:х=480 Х-260=0 У+0=300
Ответ(ы):
Гость:
X/20=40*3 x*110=110 480/x=480 x-260=0 y+0=300 x/20=140 x=1 x=1 x=260 y=300 x=60 210/x=420/6 x=3
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