Составьте словосочетания.Вместо точек напишите нужные существительные. беречь(ч??о?)...,не обижать(кого?)..., не рвать(что?)...,помогать(кому?)... .

Русский язык
Составьте словосочетания.Вместо точек напишите нужные существительные. беречь(ч??о?)...,не обижать(кого?)..., не рвать(что?)...,помогать(кому?)... .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Беречь маму. Не обижать животных(друга). Не рвать книги. Помогать родителям.
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