Помогите сделать 3б, пожалуйста завтра уже сдавать

Алгебра
Помогите сделать 3б, пожалуйста завтра уже сдавать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
y³=tx²+t=28⇒t=28-x²x²*t=27 ⇒x²(28-x²)=27⇒x^4-28x²+27=0D1=196-27=169x1=14+13=27   x2=14-13=127²*y³=27⇒y³=27/27²=1/27⇒y=∛1/27=1/31*y³=27⇒y³=27⇒y=∛27=3   Ответ(27; 1/3)    (1;3)

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