Вычислите а)1/5+3/4+1/5+1/4,б)11/12+7/10+3/100+1/12,в)12/17+15/24+3/8+5/17г)3/7+5/9+4/9+4/7
Математика
Вычислите а)1/5+3/4+1/5+1/4,б)11/12+7/10+3/100+1/12,в)12/17+15/24+3/8+5/17г)3/7+5/9+4/9+4/7
Ответ(ы):
Гость:
А) переведи все дроби в десятичные (так будет легче посчитать) 0.2+0.75+0.2+0.25=1.4 б) сначала сложим 1112 и 112=1, дальше через десятичные 1+0.7+0.03=1.73 в)складываем первыми действиями 1217 и 517=1 и 1524+38(общий знаменатель 24, домножаем 38, получаем 924)=1524+924=1 отсюда 1+1=2 г)(37+47=1)+(59+49=1)=1+1=2
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