СРОЧНО! 7 ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ И 100 БАЛЛОВ ТВОИ! ЗАДАЧИ 6 КЛАСС!!! КОРОЧЕ, ФОТО СКИНУ ЗАДАЧ, ГЛЯНЬТЕ, КТО РЕШИТ, НУ ПРОСТО БЕСТ БУДЕТ, СДЕЛАЮ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ!

Физика

СРОЧНО! 7 ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ И 100 БАЛЛОВ ТВОИ! ЗАДАЧИ 6 КЛАСС!!! КОРОЧЕ, ФОТО СКИНУ ЗАДАЧ, ГЛЯНЬТЕ, КТО РЕШИТ, НУ ПРОСТО БЕСТ БУДЕТ, СДЕЛАЮ ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ!

Автор: Гость