Если одно число разделить на другое,то получится частное 6 и остаток 1.Найти эти чи??ла,и их разность равна 56.

Алгебра

Если одно число разделить на другое,то получится частное 6 и остаток 1.Найти эти чи??ла,и их разность равна 56.

Автор: Гость