Если одно число разделить на другое,то получится частное 6 и остаток 1.Найти эти чи??ла,и их разность равна 56.
Алгебра
Если одно число разделить на другое,то получится частное 6 и остаток 1.Найти эти чи??ла,и их разность равна 56.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть первое число x. Тогда второе по условию равно x-56. Отсюда имеем (x-1) /(x-56)=6. решаем уравнение x-1=6*(x-56); x-1=6x-336 5x=335; значить первое число x=67, второе 67-56=11. проверяем 67/11=6 и остаток 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика