Петя и Оля купили одинаковые тетради по цене 12 руб. Оля заплатила за своей тетради на 24 руб. больше чем петя На сколько больше тетрадей Оля купит чем Петя

Математика

Петя и Оля купили одинаковые тетради по цене 12 руб. Оля заплатила за своей тетради на 24 руб. больше чем петя На сколько больше тетрадей Оля купит чем Петя

Автор: Гость