Петя и Оля купили одинаковые тетради по цене 12 руб. Оля заплатила за своей тетради на 24 руб. больше чем петя На сколько больше тетрадей Оля купит чем Петя
Математика
Петя и Оля купили одинаковые тетради по цене 12 руб. Оля заплатила за своей тетради на 24 руб. больше чем петя На сколько больше тетрадей Оля купит чем Петя
Ответ(ы):
Гость:
24/12=2 тетради - Оля купила больше на 2 тетради
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