За какие дела брался Незнайка? нашел ли незнайка дело по душе? Почему? Спасибо.

Литература
За какие дела брался Незнайка? нашел ли незнайка дело по душе? Почему? Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дела:Летал в космос Он нашел дело по душе
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