1.Как закон защищает права потребителя? аргументируйте свой ответ. 2. какие взгляды на роль и место женщины в семье вы считаете отжившими традициями и предрассудками?

Обществознание
1.Как закон защищает права потребителя? аргументируйте свой ответ. 2. какие взгляды на роль и место женщины в семье вы считаете отжившими традициями и предрассудками?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Исходя из закона РФ о "Защите прав потребителей": В случае какого-либо дефекта (возникшего не по вине человека) товара физическое лицо имеет право обменять товар, вернуть за него деньги или при условии не истекшей гарантии получить гарантийный ремонт. Закон содержит множество статей, в которых и говорится о защите прав потребителя. 2)  Во многих семьях всё еще сохраняется стереотип о том, что роль женщины в семье сводится к приготовлению пищи, рождению и дальнейшему содержанию потомства, а допустить женщину к работе или дать право на распоряжение семейными финансами - уму не постижимо, что на деле и является огромным предрассудком.  
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