Сочинение на тему "Чем я готова пожертвовать ради крупной покупки?"

Обществознание
Сочинение на тему "Чем я готова пожертвовать ради крупной покупки?"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Mы живём в большом мире где каждый день нас окружает большое общество людей,друзей,знакомых.Но самые близкие для нас люди это родители и другие родные ,их любовь ты чувствуешь с самого детства, с самых пелёнок,они о тебе заботятся оберегают. Ты готов идти за ними всю жизнь, ты пытаешься их не огорчить, сделать приятное и тебе самому приятно когда твои близкие радуются и тебе и всем приятным мелочам которые ты для них сделал.  Я готова пожертвовать ради них своей жизнью если это будет необходимо , ведь я просто не могу без них дышать, я не представляю жизни и существования без них.
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