8.5/6+2.3/8. и. 1.4/5+3.11/30

Гость: Гость:

8 5/6 + 2 3/8 = 8 20/24 + 2 9/24 = 10 29/24 = 11 9/24 = 11 3/8 Общий знаменатель 24 24 : 6 = 4 - доп.множ. к 5/6 = (5*4)/(6*4) = 20/24 24 : 8 = 3 - доп.множ. к 3/8 = (3*3)/(8*3) = 9/24 9/24 = 3/8 - сократили на 3 1 4/5 + 3 11/30 = 1 24/30 + 3 11/30 = 4 35/30 = 5 5/30 = 5 1/6 Общий знаменатель 30 30 : 5 = 6 - доп.множ. к 4/5 = (4*6)/(5*6) = 24/30 5/30 = 1/6 - сократили на 5