Здравствуйте помогите пожалуйста с решением и ответом математике в 1-ом классе ! 1) Как уравновесить,если масса арбуза на 2 кг больше массы дыни? 2) Какая гиря привела весы в равновесие ,если масса одной дыни 3 кг,а масса ар...

Математика

Здравствуйте помогите пожалуйста с решением и ответом математике в 1-ом классе ! 1) Как уравновесить,если масса арбуза на 2 кг больше массы дыни? 2) Какая гиря привела весы в равновесие ,если масса одной дыни 3 кг,а масса арбуза 5 кг?

Автор: Гость