Здравствуйте помогите пожалуйста с решением и ответом математике в 1-ом классе ! 1) Как уравновесить,если масса арбуза на 2 кг больше массы дыни? 2) Какая гиря привела весы в равновесие ,если масса одной дыни 3 кг,а масса ар...
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста с решением и ответом математике в 1-ом классе ! 1) Как уравновесить,если масса арбуза на 2 кг больше массы дыни? 2) Какая гиря привела весы в равновесие ,если масса одной дыни 3 кг,а масса арбуза 5 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) уравновесить можно, если гирьку 2 кг положить на чашку с дыней. чашка с арбузом = чашка (дыня+гиря 2кг) отсюда получается арбуз весит дыня+еще 2 кг 2) гирька весом 2 кг
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