Задать одномерный массив Х, который содержит 14 элементов. Вычислить произведение D=K*L Где К-положительные элементы, а L-отрицательные.

Информатика
Задать одномерный массив Х, который содержит 14 элементов. Вычислить произведение D=K*L Где К-положительные элементы, а L-отрицательные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в паскале то: X: array[1..14] of integer/string/real/ и т.д. var D, K, L : integer; begin d:=K*L end.
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