Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.

Русский язык
Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дыша(вши), узнав(ши), сказав(ши), накормив(ши), грохотавши (не уверена), крутивши, достигнув(ши), взяв(ши), взволновав(ши/шись), улыбнувшись.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой в...
Ответить
Физика
Почему в реке с илистым дном мы вязнем больше на мелком месте,чем на глубоком ??
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста написать познавательную статью на тему" Как мы приобретаем п??ивычки"
Ответить
Українська мова
10 прикметников и их розбор по. укр
Ответить
Русский язык
От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)
Ответить