Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.

Русский язык

Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.

Автор: Гость