Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.
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Образуйте деепричастия от глаголов. Дышать, узнать, сказать, накормить, грохотат??, а дальше сложнее!- крутить, достичь, брать, взять, волноваться, улыбнуться.
Ответ(ы):
Гость:
Дыша(вши), узнав(ши), сказав(ши), накормив(ши), грохотавши (не уверена), крутивши, достигнув(ши), взяв(ши), взволновав(ши/шись), улыбнувшись.
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