Помогите пожалуйста написать познавательную статью на тему" Как мы приобретаем п??ивычки"

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Как приобретать полезные привычки.Чтобы выработать действительно нужную привычку ответьте себе максимально честно и подробно на самый важный вопрос - зачем? Зачем вам такая привычка, как вы будете жить, когда у вас будет эта привычка, что изменится? Если у вас совсем серьезные намерения в отношении нужной привычки - запишите все это.Чем меньше части целого, тем легче их выполнять и контролировать результат. Разберите на максимально мелкие части вашу желаемую новую привычку и создайте для себя проект полного и по возможности конкретного описания желательного поведения. Например, чтобы создать привычку вставать рано и утром успевать сделать больше дел