От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)
Русский язык
От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)
Ответ(ы):
Гость:
Началось празднование дня рождения.
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