От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)

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От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)

Автор: Гость