Вычислите значение y по формуле у = 0,2 - 3, если 1) x=4, 2) x= -3
Алгебра
Вычислите значение y по формуле у = 0,2 - 3, если 1) x=4, 2) x= -3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=0,2*4-3=0,8-3= -2,2 y=0.2*(-3)-3= -3.6
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