Задача 24 пожалуйста решите плиз
Математика
Задача 24 пожалуйста решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×4 : 8 =3вот это правильно
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