Пожалуйста помогите решить задачу. На завод отправлено 360 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, И столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждом. каких вагонов потребовалось больше И На сколько больше?
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу. На завод отправлено 360 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, И столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждом. каких вагонов потребовалось больше И На сколько больше?
Ответ(ы):
Гость:
1)360/60=6 вагонов в первом случае 2)360/90=4 вагона во втором случае Ответ: в первом случае потребуется больше вагонов
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