Пожалуйста помогите решить задачу. На завод отправлено 360 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, И столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждом. каких вагонов потребовалось больше И На сколько больше?

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу. На завод отправлено 360 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, И столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждом. каких вагонов потребовалось больше И На сколько больше?

Автор: Гость