10 прикметников и их розбор по. укр

Гость: Гость:

Гарний -(г а р н и й ) - 6 б.,6 зв., 2 скл., 1 нагол. Веселий - ( в е с е л и й )-7б.,7 зв., 3 скл., 2 нагол . Вечерній -(в е ч е р н і й ) - 8 б ., 3 скл., 2 нагол. Річковий - ( р і ч к о в и й ) - 8 б., 8 зв., 3 нагол. Малий -( м а л и й )- 5 б.,2 зв., 2 нагол. Вродливий-( в р о д л и в и й )- 9 б ., 9 зв., 2 нагол. Дорослий -( д о р о с л и й ) - 8 б., 8 зв., 2 нагол. Старший - ( с т а р ш и й ) Чистий 9 ч и с т и й ) Добрий( д о б р и й )