10 прикметников и их розбор по. укр

Українська мова
10 прикметников и их розбор по. укр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гарний -(г а р н и й ) - 6 б.,6 зв., 2 скл., 1 нагол. Веселий - ( в е с е л и й )-7б.,7 зв., 3 скл., 2 нагол . Вечерній -(в е ч е р н і й ) - 8 б ., 3 скл., 2 нагол.  Річковий - ( р і ч к о в и й ) - 8 б., 8 зв., 3 нагол. Малий -( м а л и й )- 5 б.,2 зв., 2 нагол. Вродливий-( в р о д л и в и й )- 9 б ., 9 зв., 2 нагол. Дорослий -( д о  р о с л и й ) - 8 б., 8 зв., 2 нагол. Старший - ( с т а р ш и й )  Чистий 9 ч и с т и й ) Добрий( д  о б р и й ) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От слова "праздновать" образуй имя существительное,составь и запиши с ним предлож??ние(форму слова можно изменять)
Ответить
Алгебра
Вычислите значение y по формуле у = 0,2 - 3, если 1) x=4, 2) x= -3
Ответить
Математика
Задача 24 пожалуйста решите плиз
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу. На завод отправлено 360 тонн угля в вагонах, по 60 тонн в каждом, И столько же угля в вагонах по 90 тонн в каждо...
Ответить
Математика
В некоторыми цифрами два знака действия и скобки так, что бы полученное выражение имело значение 1) 0; 2) 100. ДВА действия И СКОБКИ! Для третьего ...
Ответить