Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой выбор. БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СПОРЫ ГАМЕТЫ СПОРОФИТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Биология

Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой выбор. БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СПОРЫ ГАМЕТЫ СПОРОФИТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Автор: Гость