Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой выбор. БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СПОРЫ ГАМЕТЫ СПОРОФИТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Биология
Прошу, помогите! Даю 13 баллов, единственное что могу( Решите это тест, прошу! Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте свой выбор. БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СПОРЫ ГАМЕТЫ СПОРОФИТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гаметы или споры.....
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