5_12*7_8 дробей???????????????
Математика
5_12*7_8 дробей???????????????
Ответ(ы):
Гость:
5/12*7/8=35/96 Ответ 35/96...
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