1:Когда началась и когда закончился поход Александра Македонского на восток 2:Почему Александр расправился с жителями Тира 3:Почему Египет сдался без боя 4:После какой битвы Персидское царство перестало существовать 5:Почему Ал...

История

1:Когда началась и когда закончился поход Александра Македонского на восток 2:Почему Александр расправился с жителями Тира 3:Почему Египет сдался без боя 4:После какой битвы Персидское царство перестало существовать 5:Почему Александр отказался от похода в долину Ганга

Автор: Гость