1:Когда началась и когда закончился поход Александра Македонского на восток 2:Почему Александр расправился с жителями Тира 3:Почему Египет сдался без боя 4:После какой битвы Персидское царство перестало существовать 5:Почему Ал...

История
1:Когда началась и когда закончился поход Александра Македонского на восток 2:Почему Александр расправился с жителями Тира 3:Почему Египет сдался без боя 4:После какой битвы Персидское царство перестало существовать 5:Почему Александр отказался от похода в долину Ганга
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Автор: Гость
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Гость:
Поход насался 334году до нашей эры
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