Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот столицы выехали к южной и в??сточной границам царства два конных отряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой - 6 ч, причём второй отряд проехал на 24 км больше, ...
Математика
Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот столицы выехали к южной и в??сточной границам царства два конных отряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой - 6 ч, причём второй отряд проехал на 24 км больше, чем первый. Какое расстояние предолел каждый отряд, если они двигались с одинаковой скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
1)6-4=2(ч)- второй отряд был больше. 2)24:2=12(км)- проезжал отряд за 1 час. 3)12×6=72(км)- проехал 2 отряд. 4)72-24=48(км)- проехал 1 отряд.
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