Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот столицы выехали к южной и в??сточной границам царства два конных отряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой - 6 ч, причём второй отряд проехал на 24 км больше, ...

Математика

Царь Додон воевал со своими соседями. Из главных ворот столицы выехали к южной и в??сточной границам царства два конных отряда. До привала один отряд был в пути 4 ч, а другой - 6 ч, причём второй отряд проехал на 24 км больше, чем первый. Какое расстояние предолел каждый отряд, если они двигались с одинаковой скоростью?

Автор: Гость