Решите неравенство 4дробь5х+8 меньше 0
Математика
Решите неравенство 4дробь5х+8 меньше 0
Ответ(ы):
Гость:
4/5х +8<0 Умножим обе части неравенства на 5 4x +40 <0 4x <-40 x < -40/4 x <-10 x∈(-∞ -4)
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