Привели примеры глагола с не . Составь три предложения, употребив эти глаголы в пр??шедшем, настоящем и будущем времени
Русский язык
Привели примеры глагола с не . Составь три предложения, употребив эти глаголы в пр??шедшем, настоящем и будущем времени
Ответ(ы):
Гость:
Не любит пить молоко и кофе болезнь не проходит уже третий день я в будущем никогда не буду ездить на машине НЕ С ГЛАГОЛАМИ ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО
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