Привели примеры глагола с не . Составь три предложения, употребив эти глаголы в пр??шедшем, настоящем и будущем времени

Русский язык
Привели примеры глагола с не . Составь три предложения, употребив эти глаголы в пр??шедшем, настоящем и будущем времени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не любит пить молоко и кофе болезнь не проходит уже третий день я в будущем никогда не буду ездить на машине  НЕ С ГЛАГОЛАМИ ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение примера 395,486 +4,58
Ответить
Обществознание
1.Как закон защищает права потребителя? аргументируйте свой ответ. 2. какие взгляды на роль и место женщины в семье вы считаете отжившими традици...
Ответить
Английский язык
Как перевести zek and island carlos man and mam frandma pictures
Ответить
Обществознание
Сочинение на тему "Чем я готова пожертвовать ради крупной покупки?"
Ответить
Русский язык
Составьте предложение из слова просить
Ответить