Помогите пожл! Периметр ромба равен 200, а один из углов равен 30°. Найдите площадь ромба.
Геометрия
Помогите пожл! Периметр ромба равен 200, а один из углов равен 30°. Найдите площадь ромба.
Ответ(ы):
Гость:
Р(ромба)=4а 4а=200 а=50 - сторона ромба S(ромба)=а·а·sin30°=50·50·(1/2)=1250 кв ед
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