Образ хозяйки медной горы ,ее характер ,качества... Заранее спасибо!
Литература
Образ хозяйки медной горы ,ее характер ,качества... Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Характеристика Медной горы Хазяйка Хозяйка Медной горы- одна из главных героиня сказа Павла Петровича Бажова " Медной горы Хозяйка ". Еще ее называют Каменная дева, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух или Горный хозяин. Она очень красивая. Коса у нее ссизачерная, сама небольшого роста. И как крутое колесо на месте не сидит. Вперед наклонится ровно у себя под ногами ищет, то назад откинется, на тот бок изогнется, на другой.Одним словом артуть-девка. Малахитница -добрая, справидливая и понимающая. Когда она спросила Степана выйдет ли он за нее замуж, а Степан ответил что не может. Она не разгневалась, а похвалила за то что он не променял свой Настасью.И это показывает ее понимание. А еще дала Малахитница Степану малахитовую шкатулку с драгоценностями. А на последок дала она ему камешки драгоценные. Это показывает ее добрату и щедрость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя и Оля купили одинаковые тетради по цене 12 руб. Оля заплатила за своей тетради на 24 руб. больше чем петя На сколько больше тетрадей Оля купит...
Геометрия
Русский язык
Привели примеры глагола с не . Составь три предложения, употребив эти глаголы в пр??шедшем, настоящем и будущем времени
Математика