Образ хозяйки медной горы ,ее характер ,качества... Заранее спасибо!

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Характеристика Медной горы Хазяйка Хозяйка Медной горы- одна из главных героиня сказа Павла Петровича Бажова " Медной горы Хозяйка ". Еще ее называют Каменная дева, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух или Горный хозяин. Она очень красивая. Коса у нее ссизачерная, сама небольшого роста. И как крутое колесо на месте не сидит. Вперед наклонится ровно у себя под ногами ищет, то назад откинется, на тот бок изогнется, на другой.Одним словом артуть-девка. Малахитница -добрая, справидливая и понимающая. Когда она спросила Степана выйдет ли он за нее замуж, а Степан ответил что не может. Она не разгневалась, а похвалила за то что он не променял свой Настасью.И это показывает ее понимание. А еще дала Малахитница Степану малахитовую шкатулку с драгоценностями. А на последок дала она ему камешки драгоценные. Это показывает ее добрату и щедрость