Расстояние от Москвы до Твери машина проходит за 2 ч 50 мин. В какое время приедет машина в Тверь, если она выехала из Москвы в 8 ч 25 мин Решение без иксов и было не одно действие, а несколько.
Математика
Расстояние от Москвы до Твери машина проходит за 2 ч 50 мин. В какое время приедет машина в Тверь, если она выехала из Москвы в 8 ч 25 мин Решение без иксов и было не одно действие, а несколько.
Ответ(ы):
Гость:
В 11:15 они будут в Твери, а решение сама пиши в школе чему учат ?
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