Расстояние от Москвы до Твери машина проходит за 2 ч 50 мин. В какое время приедет машина в Тверь, если она выехала из Москвы в 8 ч 25 мин Решение без иксов и было не одно действие, а несколько.

Математика

Расстояние от Москвы до Твери машина проходит за 2 ч 50 мин. В какое время приедет машина в Тверь, если она выехала из Москвы в 8 ч 25 мин Решение без иксов и было не одно действие, а несколько.

Автор: Гость