Какие правила нужно выполнять,чтобы избежать вредного шума

Окружающий мир
Какие правила нужно выполнять,чтобы избежать вредного шума
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Гость:
Не шуметь! Не беситься!
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