из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Моск...
Математика
из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Москвой и Саротовом 892
Ответ(ы):
Гость:
62 км/час + 74 км/час = 136 км/час (скорость сближения) S=Vt 136 км/час * 4 часа = 544 км (на столько сблизятся) 892 км - 544 км = 348 км Ответ: между поездами будет 348 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от Перми до Казани,равное 723 км, автомобиль проехал за 13 ч. Первые 9 ч он ??хал со скоростью 55 км/ч. Определите скорость автомобиля в...