из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Моск...

Математика
из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Москвой и Саротовом 892
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
62 км/час + 74 км/час = 136 км/час (скорость сближения) S=Vt 136 км/час * 4 часа = 544 км (на столько сблизятся) 892 км - 544 км = 348 км Ответ: между поездами будет 348 км
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