из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Моск...

Математика

из москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скоросьть 1 поезда 62 км /ч.а средняя скоросьть 2 поезда 74 км/ч. какое растояние будет между поездами через 4 ч, если расстояние между Москвой и Саротовом 892

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